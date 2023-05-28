شاهد| إليسا تبادل مجدي يعقوب الأحضان في حفلها الأخير بالقاهرة

نشرت الفنانة إليسا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها من حفلها الأخير بالقاهرة "ليله من القلب"، وظهرت ترتدى "قميص شفاف" شبيه لقميص الفنان أحمد سعد فى حفله الأخير بالسعودية .

https://www.instagram.com/reel/Csx2JEYoKEP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

حضر الحفل الدكتور مجدى يعقوب، وتوجهت إليسا إليه وفور تبادل السلام بينهما قبل السير مجدى يعقوب يديها، لتحتضنه إليسا بعدها ويتبادلا الصور.

تعيش الفنانة إليسا نشاطاً فنياً كبير، حيث يعتبر الحفل ضمن جولتها الفنية بالدول العربية، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت .

يذكر أن إليسا تنتظر طرح ألبومها الغنائى للجمهور فى صيف هذا العام، بعد تأخره لفتره بسبب بعض أمور إنتاجية مع شركة الإنتاج.