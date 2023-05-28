إكسترا نيوز: هجوم المسيرات الليلي على كييف هو الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية.. فيديو

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا بعنوان : "هجوم المسيرات الليلي على كييف هو الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية "

وحسب التقرير، في ظل ضربات روسية تستهدف جميع أنحاء أوكرانيا ، وسعيا من كييف لاستهداف العمق الروسي ، القوات الروسية كثفت من ضرباتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على الاراضي الأوكرانية خاصة كييف ، التي تحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها رسميا قبل 1541 عام.

وذكرت القوات الجوية الاوكرانية أنها أسقطت 52 طائرة مسيرة روسية من أصل 54 ، ووصفت الهجوم بأنه تم بعدد قياسي من الطائرات المسيرة .

وفي منطقة هولوسفيسكي جنوب غرب كييف تسبب الحطام المتساقط في اشتعال النيران في مستودع من ثلاث طوابق ، مما اسفر عن تدمير 1000 متر مربع من هياكل المباني ، بحسب السلطات.

كما اندلع حريق بعد سقوط طائرة مسيرة على مبنى غير سكني مكون من 7 طوابق في منطقة سولميانسكي الى الغرب من المدينة ، الهجمات الروسية تأتي في الوقت الذي أمر فيه الرئيس فلاديمير بوتين بتعزيز الأمن على حدود بلاده لضمان تحرك عسكري ومدني سريع الى المناطق الاوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو.

ووجه بوتين لادارة الحدود الروسية بتغطية موثوقة للخطوط في محيط منطقة القتال، مشددا على ضرورة ضمان الحركة السريعة لكلا من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع بما في ذلك المساعدات الانسانية التي يتم إرسالها لتلك المناطق

كانت حدة الهجمات داخل روسيا تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية لاسيما باستخدام الطائرات المسيرة في عدة مناطق على طول الحدود ،وايضا في عمق البلاد على نحو متزايد بما في ذلك استهداف خط أنابيب نفط شمال غربي موسكو.