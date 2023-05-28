توريد 3461 طن قمح لصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٤٦٠ طن و ٩٢٩ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩٤٥٢٠ طن و ١٦٥ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الاتي:

175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر .

210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.