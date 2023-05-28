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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل الأم المثالية ويكرمها

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية ونجلها الدكتور محمد حسن، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، لتكريمها وتسليمها شيك، بمبلغ 50 ألف جنيه، لفوزها بالأم المثالية.


وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة قد زادها شرفا حصول مربية الأجيال هدى عبداللطيف على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأن تكريمها واستقبالها شرف له و لكل أبناء المحافظة.
 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت فوز هدى عبداللطيف محمود مصطفى، 56 سنة المعلم خبير بالتربية والتعليم، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.

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IMG-20230528-WA0007
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لقب الأم المثالية محافظ كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعي الأم المثالية بكفر الشيخ