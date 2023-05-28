"ديمبلى" عن تجديد عقده: أنا دائما من جماهير برشلونة

أبدى الفرنسى عثمان ديمبلى رغبته فى البقاء لمدة أطول بين جدران نادى برشلونة الإسبانى ، فى ظل أقتراب عقده من الآنتهاء.

ومن المفترض أن ينتهى عقد الفرنسى عثمان ديمبلى مع برشلونة في موسم 2023-2024.



وتحدث الديك الفرنسى ديمبلي، مع صحيفة "Telefoot" الفرنسية، عن مستقبلة فى الفريق الكتالونى، قال : "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية في برشلونة، وآمل أن أصبح لاعبا عظيما جدًا هنا". مضيفاً: "لقد شجعت هذا النادي منذ صغري، وكنت دائما من جماهيره".



وتسعى إدارة برشلونة، لتجديد عقد ديمبلي في الصيف، كي تتفادى المماطلة التي حدثت من اللاعب الفرنسي عند تجديد عقده السابق.

ويتضمن عقد ديمبلي مع برشلونة، وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وسينخفض إلى النصف في يوليو المقبل.

كما سيحصل ديمبلي على نصف مبلغ الشرط الجزائي، حال دفعه أي فريق بعد يوليو 2023.