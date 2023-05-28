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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لسداده متجمد نفقة.. انقضاء الدعوى ضد الفنان أحمد عز

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت الدائرة 15 بمحكمة أسرة مدينة نصر،  بانقضاء دعوى الدفع أو الحبس المُقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز بسداده مليون و 761 ألف جنيه .

كان محامي الفنانة زينة، قدَّم طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

وكانت قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألف و552 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لطفليه من الفنانة زينة.

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