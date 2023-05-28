قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات القوافل بالبحيرة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لليوم الثاني على التوالي تقديم فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمركز شباب قرية "فيشا" التابعة لمركز ومدينة المحمودية بالبحيرة، ضمن خطة القوافل الثقافية التي تجوب معظم القرى والأماكن النائية.

تسابق أبناء القرية من مختلف الأعمار للمشاركة في الورش الفنية التي يكتسبون من خلالها بعض المهارات والحرف اليدوية البسيطة منها: ورشة الرسم والتلوين مع منى القماح، التلوين على الوجه مع وائل الجيار، حمدي الرديني، حسن البنا، كما واصل وائل الشبكي اكتشافه للمواهب الصغيرة في الشعر والغناء والإلقاء إلى جانب ورشة الحكي، بالإضافة إلى ورشة تدوير الخامات والهاند ميد وعمل ماسكات وتيجان للأطفال من الفوم جليتر وتعليم الكروشيه، تقديم الفنانات إيمان مصطفي، وضحى كفوري، ونهي صبحي، وهبة القاضي، كما ألقى الشيخ عبد الرازق بسيوني محاضرة تثقيفية حول سماحة الأديان والمساواة بين الرجل والمرأة.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، التي أمتعت جمهور الحاضرين بما قدمه فنانو الفرقة من فقرات العزف المنفرد على الطبلة والفقرات الغنائية المتنوعة لكبار الفنانين.

ينظم فعاليات القافلة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، وتختتم اليوم الأحد.