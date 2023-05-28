وزير التعليم: إطلاق أول مدرسة دولية رسمية "IPS" بالوادي الجديد العام الدراسي المقبل

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المدرسة الدولية الرسمية IPS بمدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني واللواء أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بهيئة الأبنية التعليمية، ووفد الوزارة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلن الوزير، إطلاق المدرسة لتصبح الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية على أن تبدأ الدراسة خلال العام الدراسي المقبل.

ومن جانبه، أوضح اللواء الزملوط أنه جرى الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتاَ إلى أن المدرسة مقامة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات،مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

كما زار الوزير والمحافظ المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، حيث تفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية، كما تفقدا أيضا عددًا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا أيضا المعرض العلمي بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات في بعض التجارب العلمية.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، قسم تصنيع ألواح وصيانة شبكات الطاقة الشمسية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، والذي يُعد أحدث أقسام المدرسة التي جرى إنشائها؛ لتدريب وتأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل في إطار خطة تطوير التعليم الفني وتعزيز مهارات طلابه وخريجيه.

كما تفقد الوزير والمحافظ، أعمال امتحانات نهاية العام لشهادة الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، و ذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم، يرافقهم وفد الوزارة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

و اطمأن الوزير والمحافظ على سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى الاختبارات وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب،و توفير كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وتابع الوزير استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الاداري وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما غرس الوزير نخلة بحديقة ٣٠ يونيو في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة و النهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (1)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (2)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (3)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (4)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (5)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (6)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (7)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (8)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (9)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (10)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (11)

وزير التعليم يتفقد مدرسة الـIPS بالخارجة والمدرسة اليابانية (12)