تعليم الدقهلية: مرور اليوم الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية بلا شكاوى

أدى اليوم الأحد طلاب الدبلومات الفنية بمدارس محافظة الدقهلية إمتحان اللغه الانجليزية فترة اولى وإدارة مشروعات زراعية فتره ثانية للشعبه الزراعية وطلاب الشعبة الصناعيه والتجارية والفندقية فتره أولى اللغة الإنجليزية.

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية سير العملية الامتحانية واطمأن على وصول صناديق الأسئلة والأوراق الامتحانية في الموعد المحدد لها بكل لجنه بالإدارات التعليمية.

وأكد شعبان أن الامتحانات تسير سيرا حسنا و أن اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحان. وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم أدى ٤٧ الف ٢٦١ طالب وطالبة منهم ٣٠٣٦١ صناعي و١٣٠٤٢ تجاري و٣٢٣٢ زراعي و٦٢٦ فندقي .

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير الإمتحانات.