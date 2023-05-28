بالفيديو.. رئيس جامعة بنها يكشف عن استعدادات منع الغش قبل بدء الامتحانات

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، إن هناك إجراءات لمنع الغش واستعدادات قبل بدء الامتحانات يتم التحضير لها منذ شهر تقريبًا، مضيفا أنه يتم وضع معايير لأسئلة الامتحانات على رأسها أن تكون الأسئلة شاملة لكافة أجزاء المنهج.

وأضاف سوسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أنه بداية من أمس السبت انطلقت أعمال الإمتحانات بكليات جامعة بنها، مايقرب من 70 ألف طالب وطالبة، في 16 كلية ومعهد.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، موضحا أنه ممنوع الدخول بالهواتف والساعات الذكية والسماعات، وهناك عقوبات لأية عمليات شغب أو غش.