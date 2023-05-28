وزير التعليم يزور قسم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بمدرسة ثانوية في الوادي الجديد.. صور

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجدي، اليوم الأحد، قسم تصنيع ألواح وصيانة شبكات الطاقة الشمسية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، والذي يُعد أحدث أقسام المدرسة التي جرى إنشائها؛ لتدريب وتأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل في إطار خطة تطوير التعليم الفني وتعزيز مهارات طلابه وخريجيه.

كما تفقد الوزير والمحافظ، أعمال امتحانات نهاية العام لشهادة الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، و ذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم، يرافقهم وفد الوزارة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن الوزير والمحافظ على سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى الاختبارات وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وتابع الوزير استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الاداري وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما غرس الوزير نخلة بحديقة ٣٠ يونيو في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة و النهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

وكان قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته للمحافظة، صباح اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (1)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (2)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (3)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (4)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (5)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (6)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (7)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (8)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (9)

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية (10)