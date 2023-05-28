صحة الشرقية تُنظم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تنفيذاً لمبادرة “ أيامنا أحلي” سوف تقوم المديرية بتنظيم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بالمحافظة تحت شعار (حقك تنظيمي) ، وذلك على مرحلتين المرحلة الأولي في الفترة من 4-8 يونيو 2023 بالإدارات الصحية بـ ( القنايات – ههيا – بلبيس - منشأة أبو عمر – أبو كبير - مشتول السوق – الحسينية – أولاد صقر – أبو حماد – صان الحجر ) والمرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2023 بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – الإبراهيمية - فاقوس – الصالحية الجديدة – كفر صقر – ديرب نجم – منيا القمح – العاشر من رمضان – القرين ) وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة سوف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف الطبي على السيدات بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجاناً لجميع السيدات بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.