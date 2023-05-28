وزير التعليم يغرس نخلة ويتفقد انتقال مديرية الوادي الجديد لمجمع المصالح المميكن.. صور

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وتابع الوزير استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الاداري وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما غرس الوزير نخلة بحديقة ٣٠ يونيو في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

وكان قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته للمحافظة، صباح اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتبدأ زيارة وزير التربية والتعليم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الساعة 9.30 صباح الأحد، تبدأ بتفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية كنموذج للتعليم الفني يعمل بالطاقة الشمسية، بعدها يتفقد المدرسة اليابانية ومشروع إنشاء مدرسة الخارجة للغات المتميزة المتكاملة.

كما يتفقد مراجعات نهائية للمواد الدراسية بنظام الاون لاين بمدرسة الخارجة الثانوية العامة، ثم يتفقد سير الامتحانات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

بينما تبدأ زيارة وزير الإتصالات الساعة 12.30 ظهر الأحد، وتبدأ بزيارة المجمع الحكومي المميكن شمال مدينة الخارجة، أعمال ربط الإتصالات للمجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم تفقد حديقة 30 يونيو وغرس نخلة بها ضمن مبادرة النخيل التي تنفذها المحافظة.

كما يتفقد قاعة التدريب بمكتب بريد السلام بعد التطوير، بينما يفتتح وزير الإتصالات البوابة الرقمية ومركز إبداع مصر الرقمي في المبنى الملحق للديوان العام، ويفتتح بعدها مدرسة we لتكنولوجيا الإتصالات، بينما يتفقد مدرستي الصم والبكم والتربية الفكرية وبعدها يتفقد مشروع العلاج عن بعد بمستشفى الخارجة التخصصي.

وزير التعليم يغرس نخلة ويتفقد انتقال مديرية الوادي الجديد لمجمع المصالح المميكن (1)

وزير التعليم يغرس نخلة ويتفقد انتقال مديرية الوادي الجديد لمجمع المصالح المميكن (2)

وزير التعليم يغرس نخلة ويتفقد انتقال مديرية الوادي الجديد لمجمع المصالح المميكن (3)

وزير التعليم يغرس نخلة ويتفقد انتقال مديرية الوادي الجديد لمجمع المصالح المميكن (4)

وزير التعليم يغرس نخلة ويتفقد انتقال مديرية الوادي الجديد لمجمع المصالح المميكن (5)