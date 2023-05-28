استئناف برنامج التدريب على الخياطة لسيدات جنوب سيناء

استأنفت اليوم الأحد، فعاليات برنامج التدريب على الخياطة والتفصيل مجانا لسيدات جنوب سيناء، بمركز تدريب المرأة بحى المروة في العاصمة طور سيناء، وذلك يوميا لمدة أسبوع.

وقالت أميمة إبراهيم، سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة، لـ"البوابة نيوز"، إنه في إطار العمل على استمرارية تنمية المرأة والمشروعات المتناهية في الصغر وتلبية لنداء الرئيس بدعم المرأة البسيطة وتشجيعها على الإنتاج، وبناء على تكليف اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتفعيل مراكز تدريب و تنمية المرأة فقد جرى استئناف فعاليات برنامج التدريب على الخياطة و التفصيل نظام تعليم القطعة الواحدة في اليوم الواحد مجانا بمركز تدريب المرأة بحى المروة ذلك يوميا لمدة أسبوع، حيث يجري تدريب السيدات على كيفية التعامل مع ماكينة الخياطة الحديثة و كيفية التفصيل بابسط الطرق حتى تتمكن جيدا كل سيدة من التعامل مع الماكينة و التفصيل لها ولأولادها او عمل مشروع من منزلها.

كانت جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء تحت إشراف مديرية التضامن بجنوب سيناء و بتكليف من وزارة التضامن الاجتماعي، قد شاركت الأسبوع الماضي بمعرض على هامش الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»، الذي استضافته مدينة السلام شرم الشيخ.

وشاركت 10 سيدات من صاحبات المنتجات المرتبطة بالتراث السيناوى والبيئة من جميع قرى مدن المحافظة، في المعرض، ولاقت منتجاتهن المتميزة و المناسبة للسوق السياحي الدولي إقبالا كبيرا من حضور المؤتمر كما ضم المعرض منتجات من المحافظات الأخرى من خلال المؤسسة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعربت السيدات المشاركات في المعرض عن بالغ سعادتهن بالمشاركة وبلقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى و الذى اثلج قلوبهن تكليفها لهن بتنفيذ المعرض على هامش المؤتمر مما يعمل على دعم تسويق المنتجات اليدوية المرتبطة ببيئتهن وثقافتهن وتراثهن بعد تطويرها بما يتناسب واحتياجات السوق السياحة المتباينة.

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