جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بقريتي الحلمية وبحطيط بأبو حماد

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، بجولة مفاجئة بمركز ومدينة أبو حماد للوقوف على مستوى النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذا رفع الإشغالات ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لإعادة الانضباط للشارع ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بزيارة قرية الحلمية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومراجعة أعمال الترفيق بطريق الحلمية / أبو حماد وذلك تمهيداً لأعمال التوسعة والرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل الجارية التي تشهدها طرق المحافظة.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية والتقى بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة ، ليكلف المحافظ رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة ، قائلاً إننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعى جاهدين لتقيم أفضل الخدمات له.

كما تفقد محافظ الشرقية طريق أبو حماد / بحطيط للوقوف علي الحالة العامة للطريق ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لا يألواً جهدا في توفير كافة احتياجات المواطنين ويسعى جاهداً لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية بما يحقق النفع العام ويعود بالفائدة علي المواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمركز بلبيس لمتابعة اعمال انشاء كوبري مشاة بطريق عبد المنعم رياض والذي يربط منطقة الشيخ عمر بطريق الساحة وبتكلفة 10 مليون جنية وذلك بعد ان تم التنسيق بين الجهات المعنية لنقل المرافق وتنفيذ الاعمال بالكوبري لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد ومن المقرر ان يساهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين حركة المارة والحفاظ علي أرواح المواطنين.

شارك المحافظ في الجولة مراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء أيمن محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.