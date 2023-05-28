إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف في بنى مزار بالمنيا

تواصل مراكز المحافظة، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه ، قال عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية أزالت 11حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز ، حيث أزالت الوحدة المحلية لقرية "الحسينية" 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية ، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف في المهد بشارع أبو حشيش ، بالإضافة إلى إيقاف حالة بناء فالمهد بشارع عفيفي (حفر اساسات ) حي غرب المدينة، وتم ايقاف حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية خلف برج الخليفة بطريق قرية " صندفا " ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، كما نفذت الوحدة المحلية بقرية "صندفا" أعمال فك شد ة خشبية ، الى جانب ازالة سور وإيقاف حفر اساسات وردمها ، وفى حي جنوب المدينة وبالتعاون مع إدارتي الإزلالات والاشغالات ، نفذت الوحدة المحلية أعمال ردم حالة بناء مخالف خلف المقابر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.