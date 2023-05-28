تفحم حظيرة ماشية ونفوق 4 أبقار و 40 رأس ماعز بالوادي الجديد

تمكنت الحماية المدنية بالوادى الجديد، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشي بقرية الشيخ والي في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وأدى لنفوق 44 رأس إنتاج حيواني شملت 4 رأس أبقار و40 رأسا من الماعز والاغنام.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق فى حظيرة ماشية واغنام بقرية الشيخ والى بالداخلة مما أسفر عن نفوق 44 رأس ماشية واغنام إثر دون وقوع إصابات أو وفيات وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.