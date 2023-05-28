ads
الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الواحات

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي  شخص مصرعه  في حادث  تصادم سيارتين ملاكى بطريق الواحات.

تلقت اجهزة الأمن  بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق الواحات ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة  ملاكى  اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره  واصطدامه بسيارة أخرى ونتج عن الحادث مصرع شخص جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزى  تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلت عجلة القيادة بطريق الواحات النيابة العامة حادث تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين ملاكى تصادم سيارتين ملاكي سيارتين ملاكي وقوع حادث مروري مديرية امن الجيزة مستشفى اكتوبر مستشفى أكتوبر المركزي مصرع شخص