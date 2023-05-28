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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص في حادث تصادم بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه  في حادث  تصادم سيارتين ملاكى بالكيلو 72 بالطريق الصحراوي  اتجاة القاهرة  بنطاق مدينة الشيخ زايد  .

تلقت اجهزة الأمن  بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي  بالكيلو 72 بالطريق الصحراوي  اتجاة القاهرة  بنطاق مدينة الشيخ زايد  ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة  ملاكى  اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره  واصطدامه بسيارة أخرى ونتج عن الحادث مصرع شخص جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد المركزى  تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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