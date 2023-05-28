ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

‏

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38969 طن تشمل : 8558 طن ابلاكاش و 5500 طن ذرة و 13948 طن خردة و 7484 طن حديد و 1280 طن قمح و 450 طن زيت طعام و 485 طن نواتج تقطير و 4092 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1264 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 960 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 701 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3365 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 110613 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192353 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3883 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف و الفيوم ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4660 شاحنة .

قال اللواء بحري أحمد حواش ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، أنه في إطار جهود الميناء لتطوير النظم الآلية و خدمات التحول الرقمي المطبقة و التي تستهدف تيسير و تسريع الإجراءات المقدمة للعملاء ،استقبلت هيئة ميناء دمياط ممثل شركة " Prodevelop . SL " إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بغرض الإطلاع و الإستفادة بخبرات مختلف الشركات العالمية ذات الصلة برقمنة الموانئ و ميكنة نظم العمل بها .

جاء ذلك بحضور محمد عثمان ،رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي بالميناء ، و نخبة من الكوادر المتخصصة و المسئولة عن إدارة النظم الآلية بميناء دمياط ، إلى جانب ممثلو شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع .