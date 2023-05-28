إخماد 5 حرائق مخلفات و شقق سكنية بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على 5 بلاغات حرائق مخلفات و شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "أوسيم _ فيصل _ المنيرة _ أبو النمرس" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بعقارات ومخلفات بمناطق : " شارع مجمع المدارس ببشتيل بمنطقة اوسيم ، شارع محمد منتصر من شارع جمال عبد الناصر بفيصل ، بجوار المشتل مدينه اوسيم وحريق مخلفات داخل قسم شرطه أبو النمرس ،و حريق في مخلفات اعلى عقار بالمنيرة بعد نفق امبابه.

وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.