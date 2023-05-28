محافظ المنوفية: ضبط 210 أطنان قمح محلي بشون التجار بنواحي ميت مسعود

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط 210 أطنان قمح محلي بشون تجميع الأقماح لعدد من التجار بنواحي ميت الموز وميت مسعود بنطاق مركز شبين الكوم، لم يتم توريدها حتى الآن.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم توريد الكمية فورا للمطاحن، مؤكدا أن هناك لجان ميدانية من الزراعة والتموين تتابع بشكل دوري عملية توريد التجار للقمح في إطار إحكام السيطرة على عملية التوريد.

ولفت وكيل وزارة التموين، إلى أنه قامت اليوم لجنة برئاسة مدير عام التجارة الداخلية وعدد من المفتشين بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية لتوريد التجار للقمح ، وأسفرت اللجنة عن ضبط 150 طن قمح محلي بناحية ميت الموز، 60 طن آخرين بناحية ميت مسعود ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حرصاً على تحقيق الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول من الموردين والمزارعين وتخزينه بالصوامع والشون بنطاق المحافظة ، طبقاً للمواصفات والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين .