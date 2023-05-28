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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة قتلى قصف روسي على منشأة صحية بمدينة "دنيبرو" الأوكرانية إلى 4 أشخاص

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك ارتفاع حصيلة قتلى القصف الصاروخي الروسي على منشأة صحية في مدينة "دنيبرو" في شرق البلاد إلى 4 أشخاص. 
وقال ليساك - عبر تطبيق (تليجرام) حسبما ذكرت  قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ - إنه من بين الضحايا الهجوم الصاروخي طبيب يبلغ من العمر 56 عاما، وأحد موظفي العيادة الطبية (64 عاما)، وموظف من عيادة بيطرية قريبة (57 عاما).
وأضاف ليساك أن الهجوم أزهق، إجمالا، أرواح 4 أشخاص؛ معربا عن خالص تعازيه لأقارب الضحايا.
وكان المسؤولون الأوكرانيون قد أفادوا في البداية بمقتل شخصين جراء القصف، ولكن عدد القتلى ارتفع إلى 4 عقب العثور على "أشلاء بشرية" في موقع القصف.

دنيبرو أوكرانيا