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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة حركة الملاحة النهرية بهويس إسنا جنوب الأقصر.. صور

هويس إسنا
هويس إسنا
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عادت حركة الملاحة النهرية للمراكب النيلية والسياحية في منطقة قناطر وهويس إسنا، للعمل مجدداً اليوم الأحد، بعد توقفها أمس السبت بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة على مدار اليوم.

وتشهد محافظة الأقصر، حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمختلف أرجاء المحافظة، وقررت محافظة الأقصر استمرار رفع حالة الطوارئ المكثفة تحسباً لأية تقلبات جوية أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

كانت محافظة الأقصر، أعلنت استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لليوم الثاني على التوالي، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبًا لموجة الطقس المضطرب التي تشهدها محافظات الجمهورية واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، حتى الثلاثاء المقبل.

كما رفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

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