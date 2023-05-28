إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بالعمال بطريق أسيوط الغربى بنطاق أكتوبر

أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمال طريق أسيوط الغربى قبل كارته دهشور بنطاق أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق أسيوط الغربى قبل كارته دهشوربحوالى 1 كيلو اتجاه الرماية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة محملة بالعمال أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفيلتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.