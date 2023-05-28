الانتخابات التركية|أردوغان: "نتوقع عملية انتخاب سلسة.. وسأحترم قرار الشعب"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انه يتوقع الإعلان عن نتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية التي تجرى اليوم بشكل أسرع من الجولة الأولى.

وأفادت فضائية "القاهرة الاخبارية "، اليوم الأحد ، بأن اردوغان اوضح خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا.

وتابع: "نتوقع عملية انتخابات سلسة بمشاركة واسعة.. الشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره".

وتأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كيليتشدار أوغلو، بعد أن فشل كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.