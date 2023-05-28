السجن 5 سنوات لسيدة بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، والمصادرة والمصاريف، لحيازتها مواد مخدرة، بقصد الاتجار بنطاق قسم شرطة القرين، صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وليد المهدى وأمير ذكى، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 722 لسنة 2023 جنايات مركز القرين، ليوم 9 مارس، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهمة "ابتسام ال م" ربة منزل مقيمة نطاق مدينة القرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بنطاق مركز القرين.

تضمن ما جاء فى أمر الإحالة ورود معلومات سرية للرائد محمد حبش، رئيس مباحث قسم القرين، عن قيام المتهمة بالاتجار فى المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبطها فى كمين أعد لها أثناء استقلالها السيارة رقم 738 م ط ف، وبتفتيشها عثر بداخل السيارة على 11 قطعة من جوهر مخدر الحشيش، تزن كيلو وسبعون جراما، بقصد الاتجار والتربح من تجارتها غير المشروعة، عقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وقدمتها النيابة العامة محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.