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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإسكان: بدء تنفيذ الطرق والمحاور بالمناطق المضافة لمدينتي العبور الجديدة والشروق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بدء تنفيذ خطة الطرق والمحاور الجديدة، بالمناطق المضافة لمدينتى العبور الجديدة، والشروق، وذلك استكمالا لأعمال تقنين الأوضاع وتنمية المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف التقنين يعتبر على رأس الأولويات لأجهزة المدن المعنية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بأن يتم الإعلان تباعاً عن أحدث التطورات بهذا الملف، والرد على تساؤلات المستفيدين.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للطرق بمنطقة الأمل المضافة للمدينة، لتنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بها، وكذلك جارٍ التوقيع المساحي لمحور (R3) الرابط ما بين الطريق الدائري الإقليمي والأوسطي المار بجمعية الأمل لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وربطها بالمدن الجديدة، وذلك استكمالاً لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين على الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، وفي ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس أحمد علي، إنه سيتم تطوير المنطقة من خلال مخطط عام يتماشى مع توجه الدولة لرفع المستوى السكني والخدمي والقضاء على العشوائيات، أما بخصوص منطقة القادسية فإنه يتم حالياً إعداد المخططات لها، وفور الانتهاء منها سيتم البدء في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق الرئيسية لها.

وأعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن البدء فى تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية، وهى إحدى المناطق المضافة للمدينة، حيث استلمت الشركة المنفذة موقع المشروع ووردت مُعداتها لتنفيذ المهام المطلوبة طبقاً للمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة، وذلك وسط فرحة عارمة من حائزى قطع الأراضى المضافة لمدينة الشروق، فى إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة للمدينة.

وفى ذات السياق عبر مجموعة من أهالى المنطقة عن فرحتهم ببدء العمل، كما التقطوا عدداً من الصور التذكارية، مرحبين بمسئولي جهاز مدينة الشروق ومرافقيهم.

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مدينة العبور مدينة الشروق المجتمعات العمرانية