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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويد كييف بـ "إف-16"

لافروف
لافروف
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قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم الأحد ، إن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي، نشر الصحفي الذي أجراها مقطعًا منها على شبكات التواصل الاجتماعي: "إنه لعب بالنار.. لا شكّ في ذلك".

وأضاف "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكانت واشنطن أعربت مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16" التي تطالب بها، منددًا بـ"تصعيد غير مقبول".

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