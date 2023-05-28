ضبط طالب أثناء قيادته سيارة والدته بطريقة استعراضية بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول صورة عبر موقع "فيس بوك" لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر بالتجمع الأول.



تعود الواقعة عندما تم تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، مخرجاً قدمه من النافذة ، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .



بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه ( طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) وأن السيارة" ملك والدته"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.