"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة تسويق أدوية – كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذاً من شركته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه بمقر الشركة المشار إليه وأمكن ضبطه وبتفتيش الشركة عثر على ( عدد 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد الموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- عدد 50 خطاب "خالى البيانات" منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدين للتزوير" – 33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات– جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة – فلاش ميمورى- أدوات تستخدم فى التزوير - 4 هواتف محمولة- مبلغ مالى) .. وبفحص الأجهزة الإلكترونية فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.