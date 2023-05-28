ضبط عامل نصب على معاق بمنطقة حدائق القبة

ضبطت اجهزة الأمن بالقاهرة عامل لقيامه بالنصب على معاق بمنطقة حدائق القبة بزعم توفير فرصة عمل له.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين" من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من (شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يفى بالإتفاق وتهرب من تسديد المبلغ المالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على ( ٦ أكلاشيهات خاصة بأطباء إحدى المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان- مبلغ مالى).

بمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها ، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بإحدى المستشفيات بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين، و بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالنصب عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.