الحبس عامين لمتهم بالتحرش بفتاة في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس عامين لمتهم بالتحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكشفت التحقيقات انه اثناء سير المجني عليها بـ شارع عباس العقاد تحرش بها المتهم لفظيًا، وحاول التعدي عليها، بينما تدخل الاهالي والمواطنين وتمكنوا من ضبط المتهم، وتسلميه للاجهزة الامنية.

وبالعرض علي النيابة العامة، انكر المتهم واقعة التحرش بالمجني عليها، وقال محصلش انا مكلمتهاش .

وكشف شهود العيان قيام المتهم بالتحرش بالمجني عليها

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبعرضه علي النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.