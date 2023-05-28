تبرئة 12 شخصا أدينوا بتهمة "السحر" في أمريكا بعد 400 عام من إعدامهم

أدين بالسحر حوالي 12 شخصًا قبل حوالي 400 عام خلال الحقبة الاستعمارية في أمريكا، ولكن تم تبرأتهم بولاية أمريكية، فقد أُعدم 11 شخصاً منهم شنقاً بعد محاكمات بتهمة السحر في ولاية كونيتيكت، شمال شرقي الولايات المتحدة، في منتصف القرن السابع عشر، فيما أعفي أحدهم من هذه العقوبة.

وبحسب ماجاء في “سكاي نيوز”، أقر المسؤولون في ولاية كونيتيكت قراراً بهذا الاتجاه هذا الأسبوع يبرّئ هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم، وهم 9 نساء ورجلان، واصفين ما حصل بأنه "خطأ قضائي".

ورحبت جمعية "سي تي ويتش ترايل إكزونيريشن بروجكت" التي تضم أحفاداً لهؤلاء المدانين بتهمة السحر قبل قرون، في بيان بتصويت المسؤولين في كونيتيكت، بعدما قادوا حملة لصالح إعادة حقوق الأشخاص المعنيين بعد وفاتهم.

ويأتي قرار ولاية كونيتيكت عشية الذكرى السنوية الـ376 لأول عملية شنق بتهمة السحر في نيو إنغلاند، وهو إعدام أليس يونغ.

يذكر أن مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، اتُهموا بالسحر في نيو إنغلاند في القرن السابع عشر، ولا سيما خلال المحاكمات الشهيرة في "سالم" بولاية ماساتشوستس، بين 1692 و1693، والتي طغت عليها مشاعر الخوف والمعتقدات الخرافية.