الانتخابات التركية|تواصل التصويت في الجولة الثانية من سباق الرئاسة

عرضت فضائية يورونيوز ، فيديو يوضح الاوضاع الانتخابية في تركيا حيث فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها،اليوم الأحد ،أمام الناخبين الأتراك في الدورة الثانية من الانتخابات التي سيتقرر بنتيجتها طي صفحة أو استمرار حقبة رجب طيب إردوغان الذي سيستهل في حال الفوز عقدا ثالثا على رأس البلاد.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي على أن تقفل عند الساعة 17,00 ، وسبق لأتراك الشتات أن أدلوا بأصواتهم. ويتوقع صدور النتائج مساء.

ويخوض إردوعان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما هذه الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة الاشتراكي-الديمقراطي كمال كيليتشدار أوغلو.

وعلى الناخبين البالغ عددهم 60 مليونا الاختيار بين رؤيتين للبلاد.

فإما يختارون الاستمرارية مع جنوح محتمل إلى السلطوية مع الرئيس الحالي الإسلامي المحافظ البالغ 69 عاما، أو العودة إلى الديمقراطية الهادئة بحسب كلام خصمه وهو موظف عمومي سابق يبلغ الرابعة والسبعين.

وتشهد نسبة 49,5 % من الأصوات التي حصل عليها إردوغان وهو رئيس بلدية اسطنبول سابقا، في الجولة الأولى في 14 أيار/مايو على الدعم الواسع الذي لا يزال يلقاه في صفوف المحافظين رغم التضخم الجامح في البلاد.