"حرب شوارع".. إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالسلام

أصيب 8 أشخاص فى حرب شوارع بالأسلحة النارية والبيضاء والشوم والحجارة بسبب لهو الأطفال بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (4أشخاص) ، طرف ثان: (4 أشخاص) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم) وبحوزتهم (بندقية خرطوش – شومة- 2 سلاح أبيض "سنجة") وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى حول لهو الأطفال وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.