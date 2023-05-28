ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تعدى على آخر بسلاح أبيض

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة ( عامل نظافة) بها عدة جروح طعنية بالجسم ، أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم .



بالإنتقال والفحص وبسؤال والدته قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها المتوفى وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (عامل نظافة آخر - مقيم بدائرة القسم ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا إصابته المشار إليه والتى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار .

تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة 0

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

