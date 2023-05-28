شركة "آسيانا إيرلاينز" توقف حجز مقاعد الطوارئ بعد فتح باب طائرتها بالجو

قررت شركة "آسيانا إيرلاينز" الكورية الجنوبية وقف حجز بعض المقاعد عند مخارج الطوارئ خلال رحلاتها، وذلك بعد أن أقدم راكب على فتح مخرج الطوارئ أثناء تحليق الطائرة في الجو، على ما ذكرت شركة الطيران.

وكانت الحادثة في طائرة من طراز "إيرباص إيه 321-200" كانت تقل نحو 200 راكب، عند اقترابها من المدرج في مطار دايجو الدولي، على بعد 240 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول، وبرغم ذلك فقد هبطت الطائرة بسلام، إلا إن بعض الركاب نُقلوا إلى المستشفى بسبب مشكلات تنفسية، من دون تسجيل إصابات خطيرة أو أضرار.

وقالت الشركة لوكالة “فرانس برس”: إن مقعدي الطوارئ "31A" و"26A" على 14 طائرة من طراز "إيه 321-200"، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات "آسيانا إيرلاينز" اعتباراً من اليوم الأحد.

وأضافت "كإجراء احترازي للسلامة، سيُطبق هذا الإجراء حتى لو كانت الرحلات ممتلئة".

وأوقفت السلطات في دايجو الراكب الذي تسبب بالحادثة بتهمة انتهاك قوانين سلامة الطيران، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إدانته.

وقال الرجل الثلاثيني لشرطة دايجو إنه أراد الخروج من الطائرة سريعاً لأنه كان يشعر "بالاختناق" داخل المقصورة.

ولفتت السلطات إلى أن الراكب قال إنه يعاني ضغوطاً نفسية بسبب صرفه من عمله أخيراً.