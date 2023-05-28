أول رحلة تجارية للطائرة سي 919 الصينية

أدخلت شركة "خطوط شرق الصين" الجوية الطائرة "سي 919"، ضيقة البدن المطورة في الصين، إلى سوق الطيران المدني، اليوم الأحد، وأكملت الطائرة أول رحلاتها التجارية، في علامة فارقة في جهود البلاد لتصبح أكثر اعتمادا على نفسها.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وتنتج شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك"، المدعومة من الدولة هذه الطائرة، التي بدأ تطويرها قبل 15 عاما لتنافس طائرات "إيرباص إيه 320 نيو" و"بوينغ 737 ماكس" ذات الممر الواحد.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمشروع باعتباره انتصارا للابتكار الصيني، في حين وصفت وسائل إعلام حكومية الطائرة اليوم الأحد بأنها رمز للمهارة الصناعية والفخر الوطني.

وأقلعت الطائرة "سي 919" الساعة 02:32 صباحا بتوقيت جرينتش، من مطار شنغهاي هونغكياو الدولي حيث يوجد مقرا شركة كوماك وشركة خطوط شرق الصين الجوية، وهبطت بعد ساعتين في مطار العاصمة بكين، وفقا لتطبيق فاري فلايت لتتبع الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى شنغهاي اليوم الأحد، ثم تقوم برحلة أطول ذهابا وإيابا إلى مدينة تشينغدو جنوب غرب البلاد غدا الاثنين.

وأجرت الطائرة أول رحلة لها في عام 2017 بعد سنوات من التأجيل وخضعت للعديد من الرحلات التجريبية منذ ذلك الحين.