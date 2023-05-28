مفوض شؤون اللاجئين يشكر مصر على استقبال الوافدين من السودان

أفادت قناة " اكسترا نيوز "في نبأ لها، اليوم الأحد، بأن فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شكر الحكومة المصرية والشعب المصري علي استقبال آلاف الوافدين إلى أراضيها من جنسيات مختلفة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة، خلال زيارته لمعبر قسطل، أنه رأي خدمات مميزة تقدم في معبر قسطل ونعمل على زيادتها الآن.

وتأتي زيارة غراندي، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام في الفترة من 27 إلى 29 مايو، لتسليط الضوء على احتياجات النازحين من النزاع في السودان والعبور إلى مصر بحثًا عن الأمان، وحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الفارين من السودان حتى الآن.

ويلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء آخرين، بالإضافة إلى عدد من اللاجئين والنازحين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر.