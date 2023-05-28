ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب على آخر وإيهامه بتوفير فرصة عمل له

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين" من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من (شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يفى بالإتفاق وتهرب من تسديد المبلغ المالى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على (عدد ٦ أكلاشيهات خاصة بأطباء إحدى المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان- مبلغ مالى).



بمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها ، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بإحدى المستشفيات بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالنصب عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

