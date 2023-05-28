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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط طرفي مشاجرة خلفت مصابين بالقاهرة

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين ومصابين وضبط طرفيها
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.
  بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (4أشخاص) ، طرف ثان: (4 أشخاص) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم).. وبحوزتهم (بندقية خرطوش – شومة- 2 سلاح أبيض "سنجة") .. وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى حول لهو الأطفال وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وزارة الداخلية امن القاهرة