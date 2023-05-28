انطلاق الدورة 18 للملتقى الإعلامي العربي بالكويت

بدأت اليوم الأحد بالكويت أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشرة ، والذي ينعقد تحت رعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، بجلسة بعنوان "مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل" بمشاركة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء ونخبة من الإعلاميين والكتاب وصناع المحتوى.

وأكد السفير خطابي، أن التواصل ظاهرة قديمة قدم الانسان ، وخضعت لتطور حضاري مستمر ، بدءا بظهور الصحافة ، ثم الاذاعة والتليفزيون وصولا إلى الانترنت في التسعينيات، والذي شكل تحولا غير مسبوق في تاريخ الاعلام .

واعتبر ان المشهد الاعلامي الجديد يسائل الفاعلين الاعلاميين العرب على اختلاف روافدهم بشأن كيفية التعاطي مع الحمولات الاعلامية بما يتطلب من انفتاح وتفاعل وقدرة على التأسيس لخطاب جماعي اعلامي هادف وذو مصداقية، مشيرا الى الاستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة في نطاق مجلس وزراء الاعلام العرب بما في ذلك التعامل مع كبريات الشركات الرقمية سواء على مستوى المحتوى او المستوى المالي والذي سيكون على أجندة الدورة المقبلة لهذا المجلس بالرباط خلال شهر يونيو القادم .

كما استعرض السفير خطابي الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المهنية والانتاجية والخدماتية بما في ذلك الاعلام والتواصل ملاحظا ان هناك هواجس ترتبط بالمحافظة على القيم والاخلاقيات والابداع البشري ، داعيا الى اعتماد مقاربة تشاركية بانخراط فاعل للعاملين في الحقل الاعلامي سواء في الاعلام العمومي او الخاص ، واعطاء الاولوية للتأهيل وتحديث مناهج التكوين في المعاهد العليا والكليات المتخصصة في الاعلام بالدول العربية .