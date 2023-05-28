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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شاهد.. ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ "داون" استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

الطفلة رزان
الطفلة رزان
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حصد مقطع فيديو متداول على توتير الكثير من الآلاف من المشاهدات وتعاطف الكثير من المتابعين، حيث ظهرت في الفيديو طفلة سعودية مصابة متلازمة داون بالمدرسة وهى تستمع لتسجيلًا صوتيًا لشقيقتها الكبرى تهنئها بنجاحها.

تفاجأت الطفلة رزان للغاية عند سماعها التسجيل، لتظهر على وجهها علامات الفرح التي بقيت واضحة على معالمها طوال فترة سماع الرسالة.

وعبرت شقيقة رزان خلال التسجيل عن دعمها لأختها الصغيرة وحبها الشديد لها، وأملها بأن تراها دائما في أعلى المراتب، بينما بادلت رزان شقيقتها المشاعر ذاتها، في ردة فعل تأثر بها الكثير من المتابعين الذين شاركوا المقطع وتمنوا لها النجاح دائما.

 

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