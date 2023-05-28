صندوق الأمم المتحدة للسكان: نسبة الوفيات بين النساء تراجعت

قال الدكتور مجدي خالد المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن صحة المرأة تعني سلامة المجتمع وسلامة الأطفال بدنيا ونفسيًا، موضحًا أن المبادرات الرئاسية التي نفذتها الدولة للارتقاء بصحة المرأة هامة جدًا من أجل الحفاظ على صحة المرأة.

وأضاف "خالد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح " المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الاحد ، أن الارتقاء بصحة المرأة عالميًا يعتبر هدف من الأهداف الإنمائية، ومصر مهتمة بهذا الموضوع، والمبادرات الرئاسية التي تقدم خدمة للمرأة في تحسن، لافتًا إلى أن متوسط العمر للمرأة المصرية ارتفع لـ 73 عام، وهو في المتوسط العالمي 76 عام وهذا أمر جيد.

وأوضح المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن نسبة النساء الذين يتلقوا رعاية صحية أثناء الحمل ارتفعت من 90% عام 2014 لـ 97% عام 2022، مشيرًا إلى ان أهم 3 أسباب لوفاة النساء في مصر الأمراض المتعلقة بالجهاز الدوري مثل أمراض القلب والشرايين ثم أمراض الجهاز الهضمي، ثم الأورام.

وأكد خالد، علي أن دور المبادرات الصحية تهدف إلى رعاية المرأة بشكل كامل ونسبة الوفيات بين النساء بسبب هذه الأمراض تراجعت في ظل المبادرات الصحية وهذه مؤشرات إيجابية علي تحسن صحة المرأة داخل الدولة.