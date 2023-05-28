شيكابالا جاهز للقاء الزمالك والطلائع في الدوري

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري .

وشارك شيكابالا في التدريبات الجماعية للفريق بعد حصوله على راحة من مران الأمس في ظل تعرضه لاجهاد عضلي خفيف.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعب حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل في مسابقة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز