مران الزمالك.. أوسوريو يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وحرص المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين بالحديث عن مكانة الزمالك الكبيرة، وطالبهم ببذل أقصى جهد للظهور بالشكل الذي يليق باسم القلعة البيضاء.

وواصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد.

وخضع شلبي لمجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب في ظل شعوره بإجهاد عضلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.