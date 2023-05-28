"واس": تدشين مشروع "المخيم الذكي" لحجاج أفريقيا في عرفات ومنى

الأحد 28/مايو/2023 - 11:48 ص

دشّن الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي حجاج أفريقيا للدول غير العربية بدر علي بافقيه، المرحلة الأولى من مشروع "المخيم الذكي" لمخيمات حجاج أفريقيا غير العربية بمشعري عرفات ومنى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن حفل التدشين تضمن توقيع عدة عقود وشراكات استراتيجية مع عددٍ من الشركات والمؤسسات المتخصصة بهدف استثمار التقنيات الحديثة في معالجة التحديات المستقبلية في مجال إدارة الحشود وربط المخيمات بأنظمة مراقبة ذكية تنعكس منها مؤشرات لحظية، لدعم اتخاذ القرار وسهولة أداء المناسك لضيوف الرحمن.

