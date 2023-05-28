ads
الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"واس": تدشين مشروع "المخيم الذكي" لحجاج أفريقيا في عرفات ومنى

حجاج
حجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 دشّن الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي حجاج أفريقيا للدول غير العربية بدر علي بافقيه، المرحلة الأولى من مشروع "المخيم الذكي" لمخيمات حجاج أفريقيا غير العربية بمشعري عرفات ومنى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم  الأحد، أن حفل التدشين تضمن توقيع عدة عقود وشراكات استراتيجية مع عددٍ من الشركات والمؤسسات المتخصصة بهدف استثمار التقنيات الحديثة في معالجة التحديات المستقبلية في مجال إدارة الحشود وربط المخيمات بأنظمة مراقبة ذكية تنعكس منها مؤشرات لحظية، لدعم اتخاذ القرار وسهولة أداء المناسك لضيوف الرحمن.
 

حجاج أفريقيا عرفات ضيوف الرحمن