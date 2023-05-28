الاتحاد السكندري يعاني من أزمة الغيابات إمام بيراميدز

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، أزمة الغيابات التي تعرض لها في خط الدفاع قبل موقعة بيراميدز ،والمقرر إقامتها غداً الإثنين ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة المؤجلة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



ويشهد خط دفاع فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،أزمة الغيابات ،حيث يغيب عن صفوف الأخضر ،هشام صلاح بسبب الإيقاف ،ومحمود علاء بعد تعرضه للطرد في المباراة الأخيرة ، وغموض موقف عبد الله الأردني .

ومن جانبه ،يسعى الصربى زوران مانولوفيتش ،وجهازه المعاون ،خلال التدريب الأخير الذي يخوض الفريق السكندري اليوم ،الاستعانة بوجوه جديدة في خط الدفاع داخل الملعب ،لحل أزمة الغيابات التي تواجه أمام بيراميدز .

وطالب زوران مانولوفيتش ،لاعيبه بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام بيراميدز ،من أجل إسعاد جماهير سيد البلد واستعادة الإنتصارات مجدداً خلال مشوار زعيم الثغر بمسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع برصيد ٤٠ نقطة ،بينما بيراميذر في المركز الثاني برصيد ٥٥ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .