ads
الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يعاني من أزمة الغيابات إمام بيراميدز

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يعاني من أزمة الغيابات إمام بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، أزمة الغيابات التي تعرض لها في خط الدفاع قبل موقعة بيراميدز ،والمقرر إقامتها غداً الإثنين ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة المؤجلة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
 

ويشهد خط دفاع فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،أزمة الغيابات ،حيث يغيب عن صفوف الأخضر ،هشام صلاح بسبب الإيقاف ،ومحمود علاء بعد تعرضه للطرد في المباراة الأخيرة ، وغموض موقف عبد الله الأردني .

ومن جانبه ،يسعى الصربى زوران مانولوفيتش ،وجهازه المعاون ،خلال التدريب الأخير الذي يخوض الفريق السكندري اليوم ،الاستعانة بوجوه جديدة في خط الدفاع داخل الملعب ،لحل أزمة الغيابات التي تواجه أمام بيراميدز .

وطالب زوران مانولوفيتش ،لاعيبه بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام بيراميدز ،من أجل إسعاد جماهير سيد البلد واستعادة الإنتصارات مجدداً خلال مشوار زعيم الثغر بمسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع برصيد ٤٠ نقطة ،بينما بيراميذر في المركز الثاني برصيد ٥٥ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

الاتحاد السكندري بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري و بيراميدز الاتحاد السكندري يعاني من أزمة الغيابات الدوري الممتاز