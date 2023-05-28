محافظ القليوبية يتفقد مشروعات إنشاء ممشى النيل وتطوير سور السكة الحديد ببنها

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة بنها الجاري تنفيذها من بينها مشروع إنشاء ممشى النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا ومجزر كفر سعد.



واستهل المحافظ جولته بتفقد المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات.



وتفقد المحافظ أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية كما وجه بضرورة عمل رامبات وسلالم بين المرحلة (ج) والمرحلة ( د) للتسهيل على المواطنين وإبراز الشكل الجمالي للممشى كما شدد الهجان على دفع الاعمال وصب البلاطة الخرسانية في المنطقة المجاورة لنادي الشرطة والتنسيق مع الري في أي اعمال تدبيش أو تكاسي.



في سياق متصل تفقد المحافظ أحد النماذج التي جرى الانتهاء منها لجدارية تم تصميمها بسور السكة الحديد لعمل رسومات فنية أو إعلانات تجارية ضمن خطة المحافظة لتطوير سور السكة الحديد بمدينة بنها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ليتناسب مع أعمال التجميل والتطوير التي تتم بمدينة بنها.



وتابع الجولة بتفقد ما جرى إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ ، ودفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة حيث تابع الهجان أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشائها أمام نقطة الارتكاز الأمني، كما تفقد أيضا أعمال تركيب السور الحديدي على الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها.



وشددَّ "الهجان" خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة



وعلى صعيد قطاع الطب البيطري تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينة بنها والقائم على تنفيذها احدي الشركات و تحت إشراف مديرية الإسكان بالقليوبية تبلغ مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال نهاية شهر القادم وذلك لدخوله الخدمة واستقبال الأضاحي بعيد الأضحى المبارك، ويشمل التطوير تغير الارضيات بالكامل بأرضيات خرسانية مسلحة، بالإضافة إلى تغيير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه،مؤكدا خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.



من جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، و الإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

جولة المحافظ

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